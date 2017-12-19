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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Kadir Tuncay vefat etti

19 Aralık 2017, Salı 10:34
Eskişehir'in önde gelen Nur Talebelerinden Kadir Tuncay, bu sabaha karşı Hakkın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı, Eskişehir Alaaddin Camiinde, bugün ikindi vaktinde kılınacak, Eskişehir Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Ankara'da Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan Ömer Tuncay Ağabey'in kardeşi olan Kadir Tuncay, Eskişehir'in ileri gelen esnafından olup, aynı zamanda Eskişehir Nur Cemaatinin müktesit bir mensubuydu. 

25 Kasım'da Eskişehir'de düzenlediğimiz "İttihad Buluşmaları" programına katılan Kadir Tuncay'ın ilginç hatıralarını dinlemiştik. Rahmetli Bayram Yüksel Ağabey'in köylerine geldiğini ve babasından Ömer Tuncay'ı hizmetlere vakfetmesini istediğini, babasının da "verdim gitti" diyerek Ömer Tuncay'ı hizmete vakfettiğini anlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda böbrek nakli yapılan Kadir Tuncay bir hafta önce Eskişehir Osmangazi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmış ve bu gece de Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Kadir Ağabeyimize Allah rahmet eylesin diyor, ailesine, sevenlerine ve tüm cemaatimize taziyetlerimizi sunuyoruz.

Haber Merkezi

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  • Abdurrahman KOÇAK

    19.12.2017 11:50:12

    Cenabu Hak gani gani Rahmet eylesin...Amin...

  • Selman IRLAYICI

    19.12.2017 11:43:06

    Allah Rahmet eylesin. Değerli büyüğümüz, her sene bizleri Eskişehir'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirdi. Mekanı cennet olsun.

  • Demokrat

    19.12.2017 11:15:28

    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

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