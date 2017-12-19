Kadir Tuncay vefat etti

Eskişehir'in önde gelen Nur Talebelerinden Kadir Tuncay, bu sabaha karşı Hakkın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı, Eskişehir Alaaddin Camiinde, bugün ikindi vaktinde kılınacak, Eskişehir Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Ankara'da Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan Ömer Tuncay Ağabey'in kardeşi olan Kadir Tuncay, Eskişehir'in ileri gelen esnafından olup, aynı zamanda Eskişehir Nur Cemaatinin müktesit bir mensubuydu. 25 Kasım'da Eskişehir'de düzenlediğimiz "İttihad Buluşmaları" programına katılan Kadir Tuncay'ın ilginç hatıralarını dinlemiştik. Rahmetli Bayram Yüksel Ağabey'in köylerine geldiğini ve babasından Ömer Tuncay'ı hizmetlere vakfetmesini istediğini, babasının da "verdim gitti" diyerek Ömer Tuncay'ı hizmete vakfettiğini anlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda böbrek nakli yapılan Kadir Tuncay bir hafta önce Eskişehir Osmangazi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmış ve bu gece de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kadir Ağabeyimize Allah rahmet eylesin diyor, ailesine, sevenlerine ve tüm cemaatimize taziyetlerimizi sunuyoruz. Haber Merkezi

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