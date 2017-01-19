Kahraman polisin, Şehit Sekin'in çocuklarından gururlandıran başarı

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in çocukları, okulda gösterdikleri başarılarıyla gururlandırdı.

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in çocukları, eğitim yılının ilk dönemini başarıyla tamamladı. Şehidin, Muzaffer Taşdemir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan en küçük çocuğu Nisa Nur Sekin ile oğlu Osman Çınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Burak Tolunay Sekin, takdir ve onur belgesi almaya hak kazandı. Şehit polisin en büyük çocuğu Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 10. öğrencisi Zeynep Dila Sekin de teşekkür ve onur belgesi alacak. AA

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