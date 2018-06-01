Kahramanmaraş merkezli 12 ilde operasyon: Astsubaylar gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde Gülen Hareketinin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 astsubay gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen Hareketinin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 astsubay hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 12 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda Kara ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 11 astsubay gözaltına alındı. DHA

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