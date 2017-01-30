Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.08'de merkez üssü Andırın ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi. DHA

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