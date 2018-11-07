Kalın'dan ABD'ye: PYD ve YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." dedi.

Kalın, "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir." dedi.

"Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir." ifadesini kullanan Kalın, "Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." diye konuştu.

"Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır." diyen Kalın, şunları söyledi:

"(ABD) PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG’yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK’dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır. "

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Fırat'ın doğusu) Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." dedi.

'FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısının 21'e ulaştı'

FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen kapsamlı mücadelenin bütün dünya sathında devam ettiğini belirten İbrahim Kalın, "Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısının 21'e ulaştığını ve bunun Türk diplomasisi açısından büyük bir başarı olduğunu söyleyen Kalın, "FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "AK Parti'yi HDP ile aynı cümle içerisinde kullanmak bile siyasi bir safsatadır." dedi.