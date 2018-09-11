Kalın'dan İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını belirterek, "Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

İdlib'e yönelik saldırılarla ilgili de Kalın, "İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır." dedi.

İbrahim Kalın, "Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır." şeklinde konuştu.

Kalın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Beklentimiz bütün tarafların, paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib'e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır."

ABD'de FKÖ ofisinin kapatılma kararı

ABD'de FKÖ ofisinin kapatılma kararı ile ilgili, "Bu, Amerikan yönetiminin Filistin meselesi ve Orta Doğu barış sürecine bakışıyla ilgili son derece kaygı verici, endişe verici bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir." diyen Kalın, "İşgal altında yaşayan Filistin halkının, şu veya bu gerekçeyle tekrar bir yalnızlığa, izolasyona, ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez. Filistin halkının öz yurdunda adeta bir parya haline getirilmesi, bütün insanlığın vicdanını sızlatmalıdır." şeklinde konuştu.

Kalın, "Filistin halkının bir bütün olarak iradesini dikkate almayan hiçbir çözümün çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Orta Vadeli Program birkaç hafta içerisinde açıklanacak"

Orta Vadeli Programın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacağını belirten Kalın, ekonomik üretimle, dengelerle ilgili önemli bir yol haritası oluşturulacağını söyledi.

"Karma eğitim sistemi devam ediyor"

İbrahim Kalın, karma eğitim sisteminin devam ettiğini kaydederek, "Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor." açıklamasında bulundu.