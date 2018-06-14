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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kalın: Failler adalet önüne çıkartılacaktır

14 Haziran 2018, Perşembe 20:20
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımında, "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerine yer verdi.

AA

Etiketler: ibrahim kalın, suruç, saldırı
Okunma Sayısı: 198
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