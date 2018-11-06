Kalın: İhtiyatla karşılıyoruz, geç kalmış bir şeydir

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması) İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

ABD'den teröristler hakkında bilgi verene ödül vereceğiz açıklaması Kalın, "(İran yaptırımları) ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz." ifadelerini kullandı. AA

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