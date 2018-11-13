Kalın: İsrail derhal durmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in son iki günde işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda 13 Filistinlinin vefat ettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını anımsatan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarını açık hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü değiştirerek provokasyon yapan İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünya 'dur' demelidir."

"Filistin’de tek çözüm, iki devletli çözümdür"

"Filistin’de tek çözüm, iki devletli çözümdür." ifadesini kullanan Kalın, "Mevcut İsrail hükümetinin iki devletli çözüme inanmadığı ve süreci sabote etme gayreti içinde olduğu açıktır. Filistin halkının bağımsızlığını ve güvenliğini dikkate almayan hiçbir çözümün kabul edilmesi mümkün değildir. Filistin halkı yalnız ve çaresiz değildir." diye konuştu.

Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Kalın, "Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.