Kalın: Şu anda gündemimizde bedelli askerlik yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Best FM'de katıldığı programda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından bazı bölümler:

Bedelli askerlik

Kalın, bedelli askerlikle ilgili bir soru üzerine, "Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Terörle mücadele devam ederken, Afrin operasyonu belli aşamaları tamamlanmış olmakla beraber devam ederken, sınır güvenliği ve diğer konular devam ederken tabii şu anda gündemimizde böyle bir şey yok." yanıtını verdi.

"Seçim sonrası ne olur?" sorusu üzerine Kalın, "Bir daha değerlendirilir, şartlara bakılır." yanıtını verdi.

"Doların yükselişini birçok unsur belirliyor"

Ekonomik şartlar üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren İbrahim Kalın, ekonomik koşulları birçok durumun belirlediğini vurguladı.

Doların yükselişini de etkileyen birçok unsur bulunduğunu anlatan Kalın, "Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere bütün ilgili ekonomik birimlerimiz gerekli adımları atacaktır ki ekonomide bir rahatlama olsun, dolarda bir rahatlama olsun. Bu çünkü çok doğal değil suni, şişirilmiş bir artış." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, seçimin erkene alınması konusunda demokratik bir konsensüs sağlandığını, seçimin erkene alınmasının belirsizlikleri ortadan kaldırdığını, erken seçimin piyasalarda da olumlu bir hava oluşturduğunu kaydetti.

***

Tıklayınız:

TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten Merkez Bankası değerlendirmesi

Otoriterleşme ekonomiyi de vuruyor

Bunları yaparsak Türk Lirası değer kazanacaktır

Bu iş Merkez Bankası’nı aştı

Merkez Bankası'ndan açıklama

Bakan Zeybekci: En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır

Bozdağ'dan ''döviz'' açıklaması: "Ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz"

Dövizde rekorlar bitmiyor... Borsa İstanbul Grubu'ndan döviz kararı!

Ve altının gram fiyatı 200 lirayı test etti!