Kampanya coşkusu Anadolu’ya yayılıyor

“Yeni Asya bütün bayilerde” kampanyamız ‘Sağduyu ve Vicdanın Sesi’ sloganıyla bütün Anadolu’ya yayıldı.

49. yıl tanıtım kampanyamız bütün yurtta okuyucularımızla buluşmaya devam ediyor. 49. yılımıza girdiğimiz 21 Şubat günü başlattığımız “Yeni Asya bütün bayilerde” projemize oldukça yoğun bir ilgi var.

Hava şartlarının getirdiği zorluklara rağmen, artan bir şevk ve heyecanla projeye sahip çıkan okuyucularımız, Türkiye’nin dört bir yanında tanıtım kampanyalarını sürdürüyorlar. Şanlıurfa, İzmir, Tokat, Kütahya, Malatya, Bursa, Trabzon, İzmit, Batman ve Burdur’dan sonra Bayburt, Konya, Muş, Lüleburgaz, Konya Ereğli, Bozyazı gibi il ve ilçelerde de billboard, afiş ve reklâm panolarıyla kampanyamız bütün Türkiye’ye duyuruluyor.

Batman’da ‘Sağduyunun Sesi’

Gazetemizin 49. yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen her bayide gazete bulundurma kampanyamız bütün hızıyla devam ediyor. Anadolu’nun her tarafını saran reklâm çalışmaları ve ilanlarımızla okuyucularımızla buluşmaya devam ediyoruz. ‘Sağduyu ve Vicdanın Sesi’ sloganıyla başlayan kampanyamız Batman’da da okuyucularımıza takdim edildi.

Batman’ın tek led ekran reklâm panosunda Yeni Asya gazetesi ilânları yer almaya başladı. Batman şehir merkezinin en işlek noktasında bulunan led ekran reklâm panosunda ilânlarımız bir ay boyunca 3 ayrı video şeklinde dönüşümlü olarak 800 defa gösterilecek. Şehir içi araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir mevkide bulunan reklâm panosuyla Yeni Asya gazetesi bütün Batmanlılara ulaşmış olacak.

Bozyazı’da caddeler Yeni Asya’ya kavuştu

Yeni Asya gazetemizin 21 Şubat’ta başlayan bayi satışı kampanyası tanıtımları, Mersin Bozyazı’da da durakları ve caddeleri süslemeye başladı. Türkiye’nin her yerine yayılan ilânlarımız billboardlarda cadde ve sokaklarda, otobüs ve metrolar gibi toplu taşıma araçlarında, televiyonlarda ve sosyal medyada da hızla yer almaya devam ediyor. Toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vicdanın ve Sağduyunun Sesi ile öne çıkan bu tanıtımlar gazetemizin 49. Yılındaki hedefler doğrultusunda hazırlanan kampanyalarla bütün Türkiye’yi sarmaya devam edecek.

Konya Ereğli’de de kampanyamız devam ediyor

İlanlarımızın bir diğer durağı ise Konya Ereğli oldu. Anadolu’nun her tarafını saran reklâm çalışmaları ve ilânlarımızla okuyucularımızla buluşmaya devam ediyoruz. ‘Sağduyu ve Vicdanın Sesi’ sloganıyla başlayan kampanyamız Konya merkezden sonra Ereğli ilçesinde de caddeleri süslemeye başladı. Bütün yurda hızla yayılan tanıtım kampanyamızın yer aldığı ilânlar okuyucularımızla buluşmamız için yeni bir vesile olma yolunda hızla ilerliyor.