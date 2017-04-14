Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!

Son KHK ile memurluktan ihraç edilen Mazlum-Der eski Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kamu kurumlarının binalarına girmesi de yasaklandı. Gergerlioğlu, KRT'de Çağlar Cilara'nın yayınında kararın detaylarını anlattı.

Mazlum-Der'in eski Genel Başkanı Gergerlioğlu aynı zamanda bir hastanede doktorluk yapıyordu ancak son KHK ile memurluktan ihraç edildi. Gergerlioğlu çocuğunun okuduğu ortaokula öğretmenleri ile görüşmek için gittiğinde kaymakamlıktan kamu kurumları binalarına girmesinin yasak olduğu şeklinde bir yazı gösterildi.

Gergerlioğlu kendisine cüzzamlı muamelesi yapıldığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Çocuğumun okuluna gidip okul aile birliğine girmek istediğimde bana bir yazı gösterildi. Yazıyı vermediler. Yazıda, açığa alınan şahısların kamu kurumlarına girmesinin engellenmesi isteniyor. Cüzzamlı muamelesi yapıyorlar. Ben şok oldum. Yazı kaymakamlıktan geldi. Daha ilginç skandallar var. Ben Başbakanlık İletişim Merkezi'ne müracat ettim. Ben o zaman devletin adliyesine, hastanesine, başka devlet dairelerinede mi giremeyeceğim. Bimer, idari işlem doğrudur, itirazınız kabul görmemiştir dedi. Okul yönetimi, binanın içine girmeyin de bahçede dolaşmanıza göz yumarız dediler. Mahalledeki cami derneğinin yönetim kurulu üyeliğine bile açığa alındığım için almadılar."