"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Kamuda 'F klavye' dönemi başlıyor

24 Ekim 2017, Salı 11:58
Başbakanlık Genelgesiyle 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçiş süreci yıl sonunda tamamlanacak.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, yaptığı açıklamada, Türkçe klavye olan "F klavye" kullanımını önemsediklerini söyledi. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi konusundaki Başbakanlık Genelgesi'nin 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Erdem, buna göre F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

"YIL SONUNA KADAR TÜM KURUMLARDA F KLAVYEYE GEÇİLMİŞ OLACAK"

Erdem, genelge gereği yıl sonuna kadar tüm kamu kurumlarında F klavyeye geçilmiş olacağını dile getirerek "Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüzbinlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye’de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor." dedi.

Gönlünün, herkesin kursa giderek 10 parmak F klavye kullanabilmesinden yana olduğu belirten Erdem, ancak şu anda bilgisayar kullananların çoğunluğunun bunu 3-4 parmağıyla yaptığını söyledi. 

"BÖYLE BİR TALİMATIN GÖRMEZDEN GELİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Erdem, kamu kurumlarındaki ilgililere seslenirken şunları kaydetti:

"Başbakanın genelgesi var. Kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün yöneticilerin görevi mevzuatı hayata geçirmektir. Böyle bir talimatın görmezden gelinmesi ve tedbir alınmaması mümkün değil. Şimdi Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar alan herkes, ihaleye giren herkes F klavye olarak girmek mecburiyetinde. Başka şansı yok. Şu anda eğitimde F klavye müfredata girdi. Tabletler F klavye olarak dağıtılıyor. Eğitim ayağı halledilmiş oldu. Basın sektörü başta olmak üzere belli bir kesim zaten F klavyeyi kullanıyordu. Dayatmaları bırakmışlardı. Genellikle maliyeciler, gazeteciler, hukukçular mesleklerinin gereği olarak daha okuldayken F klavye öğreniyorlar."

Erdem, özellikle basın sektöründe çalışanların hız gereği tercihlerinin F klavyeden yana olduğunu, birçok gazetecinin kendisine "Bizi bir dertten kurtardınız. F klayve dizüstü bilgisayar bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz." diyerek teşekkür ettiğini aktardı. 

AA

Etiketler: f klavye
Okunma Sayısı: 757
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • yasin

    24.10.2017 19:11:43

    ne f ne q. alfabe sırasıyla yeni bir klavye oluşturun. hem herkes 10 parmak niçin kullansın. 4 parmak yetmiyor mu. q klavyeye alışmışken f klavye hem israf olur hem de ona alışmak. isteyen istediğini kullansın bence.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Genel

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.