Kamuoyu, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu düşünüyor

Yerel seçim sürecine girerken Mediar anket şirketi İstanbul'da gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Şirketin yayınladığı rapora göre vatandaşların yüzde 78'i Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını düşünüyor.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun % 77.86'sı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu, %57.89'u ise krizin nedenleri arasında "Yanlış ekonomi yönetimi"nin olduğunu düşünmektedir. Öte yandan seçmenlerin %46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görmektedir"

"Seçmenlerin yaklaşık %60'ı kendisini Milliyetçi, Atatürkçü ya da Muhafazakar olarak nitelemektedir. Bu nitelemeler siyasetin bugünkü merkezinin bileşenlerini ortaya koymaktadır."

EKONOMİK KRİZ ETKİLEYECEK

"Ekim ayı itibariyle İstanbul ilinde yerel seçimlerin sonucunun, kazanma iddiası olan iki partinin eylemlerine olduğu kadar, ekonomik krizin kamuoyundaki etkisi ve diğer siyasi partilerin izleyeceği seçim tutumuna da bağlı olduğu görülmektedir."

PARTİLERE GÖRE OY ORANLARI

Seçmen eğilimi;

Adaylara bağlı" % 8.57,

"AKP" % 35.46,

"CHP" % 25.26,

"HDP" % 10.49

"MHP" % 7.87,

"İyi Parti" % 7.53

"SP" % 1.46

"Diğer" % 0.58

"Kararsız" % 2.79"