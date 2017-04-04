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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kamuoyuna duyuru

04 Nisan 2017, Salı 23:54
Yeni Asya'dan Kamuoyuna Duyuru

Yeni Asya'nın Fethullah Gülen'le mesafesini hep koruduğu 40 yılı aşkın süreçte, 1996'da “Muhterem Gülen hocanın âzamî takva ile beraber, İslâmı hakikatiyle yaşama cehd ve gayretinde tebellür eden hayatı meydanda olup, geniş manada ve geniş kitlelere, bilhassa masum nesilleri muhafaza ve müdafaada, sırf onlar için fedakârane gayret ve iniltileri ve müsamahakâr atf-ı nazar beyanları, onu hücum ve taarruza asla sebep gösterilemez” cümlesinin yer aldığı bir mektuba imza koymuş iken, mevcut iktidarın Gülen'e savaş açması üzerine “Ben onunla alâkamı kestim, onu Nura sadık bir adam zannetmiştim” diyen ve son olarak, önceki akşam Risale-i Nur mesleğiyle hiçbir ilgisi bulunmayıp asıl işi provokatörlük olan ve Yeni Asya'ya yaptığı saldırılar sebebiyle savcılığa verdiğimiz bir TV kanalına çıkarak gazetemizi hedef aldığı açıkça belli sözler sarf eden zatın tavrını, Nur Talebeliği vasfıyla da, İslam ahlâkının, insanî ve medenî olmanın gerekleriyle de bağdaştıramayıp derin bir esefle karşıladığımızı duyururken; ona bu sözleri söyleten “çete”yi şiddetle kınıyor; aslında dava hakkımızı kullanmamız gereken son derece seviyesiz bir saldırı ile daha karşı karşıya bırakıldığımız halde, Üstadın son yolculuğunda şoförlüğünü yapmış bir insanla mahkemelik olmayı kendimize yakıştıramadığımız için bu yolu tercih etmeyeceğimizi ilan ediyor; Allah'a havale ediyoruz.

YENİ ASYA

Etiketler: yeni asya
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Yorumlar

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  • öğretmen

    06.04.2017 23:05:19

    maalesef abiler hep siyasete alet oldular. bu da şunu gösteriyor ki gözümüz Risale-i Nur'da olacak. Herkes perde olabilir. Bu süreçte herkese düşen kavgacı dilden uzak olmak.Yanlış yapsalar bile yanlışlarını söyleyip şahsi hürmeti bırakmamak.

  • ali yeşilkaya

    06.04.2017 14:53:15

    üstadımızın talebeliğini yapmış abilerimizle maalesef siyasi meselelerde hep ters düştük.ve çok şükür en hakiki müfessir olan zaman bizi sürekli haklı çıkarttı.evet keşke hakaret etmek yerine bize duacı olsaydı.ve keşke bir kez olsun eline yeni asyayı alıp siyaset hariç kabul etmeyeceği bir kelimeyi gösterseydi.işte euzu çekilen siyasete en güzel bir misal. allah bu abimiz başta olmak üzere umum islamcı nur talebelerini imana hizmette daim kılsın. ve DEMOKRAT NUR TALEBELERİ VE YENİ ASYAMIZI da sadakat ve istikamet üzere berdevam eylesin.amin.

  • Ali Yardimoglu

    05.04.2017 23:35:14

    ..hic1 RN talabasi+mushtaki, yalan dunyanin siyasi alavere/dalavereleri icin 1i1ine, Ustadin tabiri ile, "dokunakli" konusmayacak; faraza 1isi dua etse, kabulunun, KABULALLAH, umumuna tesiriyle, imanli olarak kabre girmesine umitli mujde vardir, bu duayi etmelidir, en buyuk mes'ele budur..

  • serdar akın

    05.04.2017 17:04:15

    yorumlarda, "şöföre,dua edelım, ustadına kavussun" cümlesini buyuran zat.. öncelıkle İnsafla, vicdani bir bakışla şu yorumunuza tekrar bakmanızı samımıyetle rica edıyorum.eminimki nasıl bir söz oldugunu anlama kapasiteniz olacaktir... bu tür Hatalı, kırıcı ve farklı manalara gelebilecek yorulardan uzak kalmak dilerim cümleten.selam

  • YAHYA YILDIZ-2

    05.04.2017 15:20:05

    Bediüzzaman, ‘delil ve akibete bakınız’ diye bizlere şaşmaz bir ölçü, rededilmez bir bakış veriyor. Buna gore..."Hem zındıka, nifak hâsiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır"...Bu durum ve tavır aynı zamanda "Risâle-i Nur, nifak ve şikàkı, tefrikayı, fitne ve fesâdı kaldırıp, kardeşliği, uhuvvet-i diniyeyi, tesânüd ve teâvünü yerleştirir. Risâle-i Nur mesleğinin bir esâsı da budur...Bu muhteremin hareketi ve duruşu bu ve benzeri temel prensip ve esaslara zıt ve mugayir olduğundan,.."kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset",.."çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir" ifadeleri bu cürme dahil eder...Rabbim hakiki Nur Talebelerini ve YENİ ASYA cemaatimizi böyle zehirlerden, kin ve adavetten muhafaza etsin...

  • Özcan Erkiş

    05.04.2017 15:08:53

    Menfi ve menfaatçi siyasetin tahrip etmediği şahıs, kurum ve kuruluş âdeta kalmadı. Âlem-i İslâmın son karakolu Anadolu'yu bile OHAL ile açıkhava hapishanesine çeviren Siyasal İslâmcı iktidar, 15 yıldır ülkeyi tek başına idare ettikleri yetmemiş olacak ki, şimdi de tek adamlık sistemi ile topyekun Anadolu insanını tecziye etmek(cezalandırmak) istemektedirler. Hayır! Buna rızamız yoktur. Zaten bir asra yakındır idrakimize "'-izm'lerin deli gömleği" giydirilmek istenmektedir. Tam kurtuluyoruz, derken, sözde "dindar"hakikatte ise Siyasal İslâmcı olan iktidar eliyle şeflik rejiminin asri versiyonu tek adamlık sistemiyle yine bir "deli gömleği" giymemiz istenmektedir. Hayır! Giymek istemiyoruz!

  • Hayati Binler

    05.04.2017 12:13:49

    Ya Rabbi fakiri ve bütün nur talebelerini son nefesimize kadar azami ihlas, azami sadakat, azami hizmet aşkı ile bu mubarek davadan ayırma. Amin.

  • Özcan Erkiş

    05.04.2017 11:59:45

    Üstad Hz.leri bile "sözünün mihenge vurulmasını"isterken bu zatin da sözünü Risale-i Nur mihengine vuralım ve "insaf Ya Hu! " deyip, mesleğin muhabbeti ile hizmetimize devam edelim. Yeni Asya'nın öteden beri zaten var olan hakkaniyetli tavrı, Siyasal İslamcıların şu zulümlü mağduriyet zamanında iyice ortaya çıktı ve cümle âlem gördü ve tasdik etti. Yeni Asya'nın "Çete"nin konuşturduğu zâta karşı hukuka gidecekken Allah'a havale etmesi de kendine yakışan ve "uhuvvetin muktezasını" sair Nurculara ders veren güzel ve alkışlanacak bir davranıştır. Tebrikler ve teşekkürler Yeni Asya! İbret ve ders alana! ....

  • şahin tokmak

    05.04.2017 11:01:38

    Şoföre dua edelim kavuşabilirse üstadına kavuşsun.

  • yasin

    05.04.2017 10:59:52

    Zübeyir abiye ait bir mektup vardı. "Hocayı hocaya, müezzini müezzine, vaizi vaize, din hizmetçisini din hizmetçisine ezdirmeye kardeşi kardeşle çarpıştırmaya çabalıyorlar." diye. Bu sinsi ve şeytani planları akamete uğratmak gerek diye düşünüyorum.

  • Abidin

    05.04.2017 10:22:33

    Allah razi olsun. Herkesin imtihani baska oluyor.

  • serman

    05.04.2017 10:14:29

    Nur talebeleri Risale i Nurdaki Bediüzzaman hz.lerinin neşrettiği düsturlar çerçevesinde hareket eder. Yeni Asya üstadın ahrar ve demokrat çizgisini en iyi muhafaza eden Nur camiasıdır.ahrarlar kemiyeten az bile olsa manasını muhafaza etmelidir.maalesef bazı şöförler ehl i dünya ile bir olup manevi hizmetlerin maddiyatın çokluğu ile İslama hizmet edilebileceğini zannederek maddi kuvvetlilerle aynı nutku atmaktadırlar.Risale i NUR amel i salih ve takva yoludur.malumun ilanı olacak ama siyasal islamcı bir meşrebi üstad hiç bir zaman yol olarak takip etmemiş.Şeyh said gibilerin peşine takılmamış.kardeşi kardeşe kırdırmayı sonuç verecek zihniyetten Bediüzzaman uzak durmuştur.Hakkın hatırı alidir.Yeni asya müspet hareketin Timsalidir.Bazı şeyhler faziletiyle sizi inhisar altına almak isterlerse onları Büyük tanımayınız.iltifat marifete tabiidir.

  • özdemiroğlu

    05.04.2017 10:07:30

    Allah her kulunu her sahada istidatlı kılmıyor, Üstadın şoförlüğünü de yapsa maalesef menfi mahfillerin aleti olabiliyor. Ne diyelim C. Allah feraset ve basiret versin. Ancak unutulmasın ki, bu günler de gelir geçer, gök kubbede seda veren bu hatıra olmamalı. Yine de Aziz Üstadın hizmetini yapan bu zata Allah selamet versin.

  • YAHYA YILDIZ

    05.04.2017 09:26:03

    Bu Kuran hakikatleri olan R.Nurlardan beslenen her ferd kendisini şu mehenge vursun: Bir salih alim kendi fikr-i siyasîsine muvafık bir münafığı hararetle sena etti ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkid ve tefsik etti. Eski Said ona dedi: "Bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin"... Eğer bu ve buna benzer yüzlerce ölçü zahiren değilde kalben ve fikren kabul edilmiş olsaydı, amacını aşan bedbaht ifadeler kullanılmazdı. YENİ ASYA yı bu olgun ve seviyeli duruşundan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Bediüzzaman adına da Türkiye de gündemde olan konular hakkında oldukca "açık ve net" ifadeler olmasına rağmen sadakatsızlık yapanları, da 12 Eylül 1980 Münafık ihtilalinde sergiledikleri tutum gibi tarih red ve tekzip edecektir...Allah Basiret Versin..

  • Mustafa Işıldak

    05.04.2017 09:10:36

    Hakkın sesi Yeni Asya. Duruşun, asaletin yeter! Öyle bir duruş ki, herkesi mesuliyetten kurtarıyor. Maaşallah.

  • Züleyha

    05.04.2017 08:38:48

    Duyuruda emeği geçenlerden Allah razı olsun İsabetli bir duruş olmuş. Sürekli olarak haksız ithamlarla suçlanmaniza rağmen musbet hareket prensiplerinden ödün vermeden verdiğinizi cevaplar. Biz okurları çok mutlu ediyor. Rabbim yar ve yardimcınız olsun.sizleri bizleri tüm cemaati mizi korusun.

  • Kim doğru

    05.04.2017 08:11:33

    Vallahi billahi RABBİM hepsinin cezasını verecek inş.

  • HÜSEYİN İLHAN

    05.04.2017 07:46:31

    Risalei nurları tanımam ve YENİ ASYA ile tanışmam aynı tarihlerdedir. YENİ ASYA nın yaklaşık 50 yıla yakın istikamettinde sapma,davasından taviz verme,HAK-HUKUK-ADALET için verdiği mücadele hem biz okuyucuları hemde dost-düşman takdir-e şayan bulmaktadır. Ancaaak YENİ ASYA ya muhalefet hastalığına düçar olan zavalıların ise bu hakikatları görmekten aciz,vizdanları zayıflamış haldeler.ACIYORUZ BUNLARA

  • İsmail Cebecili

    05.04.2017 01:03:45

    Meşhur ve malum bir NATO ASKERİ'nin bu konularda çok önemli rolü olduğu söyleniyor.

  • Abdulkadir

    04.04.2017 23:42:13

    Nur talebeleri sorunlarını böyle mi çözmeliydi?Nerde kaldı uhuvvet-i diniye?Bence isabetli bir duruş yaptığınız..Allah ferasetinizi daim eylesin.

  • 672 KHKlı

    04.04.2017 23:30:35

    Allah'ım beni ve kardeslerimi su-i akıbetten koru! Amin ...

  • Toygar (3/3)

    04.04.2017 21:22:30

    Kardeş bildiğimiz insan(?)lardan bunları duymuş olmanın verdiği hayal kırıklığı ve hasaret halini ifade etmem imkansız. Allah’ım sen varsın ya, o bize yeter! Risale-i Nur’un bu zamandaki gerçek şahs-ı manevisi olan YENİ ASYA ile nur hizmetlerini gelecek nesillere aktarabilme ümidim var ya, o bana yeter! Kalanlara da ne diyeyim, bu saatten sonra! Yazık bile demek gelmiyor artık içimden! Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler!

  • Toygar (2/3)

    04.04.2017 21:22:08

    Olsun. Biz yine de kardeşiz. Bunu onlar anlamasalar da Rabbimiz biliyor. Ahir zamanda, dava şuuruyla siyaset pisliğini tefrik etmek nurları tam idrak edenlere mahsus bir özelliktir ve bu özellik zerrat adedince şükürler olsun ki YENİ ASYA'DA ZUHUR ETMİŞTİR. BUNU DA BÖYLECE BİLESİNİZ. Daha sonra bakacağınız yüzlere de utanacağınız sözler söylemeyiniz. Ahiret var, Üstad var, bilesiniz. Sözüm ona lahikayı, bir yere kadar dinleyebildim. Geri kalan kısımlarını dinlemek istemedim. Günahlarına mukabil bir şey demek de, duymak da istemedim. Bu kadar ağır ifade ve hakaretleri hak etmedik. Yeni Asya içerisinde, bugüne kadar hiçbir cemaat veya tarikat için böyle ifade, iftira ve hakaretleri kimselerden işitmemişim ben.

  • Toygar (1/3)

    04.04.2017 21:21:45

    Bu açıklama ile haberim oldu ve seyrettim. Maalesef ki hayret ve hüsran içerisindeyim. Kendi ifadeleriyle, “Dört halife devrindeki idarenin ne gibi bir zuhuru söz konusu olmuş” anlaşılır gibi değil. “Külli hayırlara vesile olan hükümetin cüz’i hatalarından kasıt nedir acaba? “Umum nurcular adına açıklama” cesaretini göstermek de bir basiretsizlik midir? “Zındıka komitelerince kullanılan” gazetemizin durumu “acınacak” bir haldeymiş. Acınacak haldeymişiz, haberimiz yok. Acınası kardeşlerimize hürmetlerimle! Ben dahi, Allah'a havale ederim. Ben ki daha az önce, sizler için olumsuz ifade kullanmadan, sizleri de savunur bir durumda kalıp ve "nasip" diyerek hepimizin affımızı niyaz etmiş idim. Ancak seyrederek gördüm ve dinlemek bahtsızlığına düştüm ki, kardeş bildiklerimiz bizler için pek de öyle iyi şeyler düşünmüyorlarmış...

  • ahmed said

    04.04.2017 19:33:16

    Kardeşlerim akibet çok önemlidir.sadakati son nefese kadar muhafaza edenler imtihanı kazanmış sayılırlar.Salebe Resulullahın cemaatinden idi ama sonra peygamberi harac almakla ittiham etmiş ve imtihanı kaybetmişti.kendisinden bahsettiğiniz zat üstadıma şoförlük yapmıştır ama o sadakati muhafaza edemediğinden imtihanı elan kaybetmiştir.anlaşılan salebe hissiyatında dünyalık nasıl ağır bastıysa bu zat da muhtemelen ahiretini dünyasına feda ederek az bir paha karşılığında ahiretini heder etmiştir.oh demiyoruz acıyoruz bu zata ki minare başındayken kuyu dibine sukut etmiştir vicdanı tefessüh etmiş ve iftira silahına sarılarak düne kadar beraber olduğu camiamızı itham ederek tarafgirlik çamuruna batmış bir daha da çıkacağa benzemiyor.Allahım sana havale ediyoruz sen bildiğin gibi muamele eyle.VALLAHU AZİZUN ZUNTİKAM.

Risale-i Nur Külliyatı

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