Yeni Asya'dan Kamuoyuna Duyuru

Yeni Asya'nın Fethullah Gülen'le mesafesini hep koruduğu 40 yılı aşkın süreçte, 1996'da “Muhterem Gülen hocanın âzamî takva ile beraber, İslâmı hakikatiyle yaşama cehd ve gayretinde tebellür eden hayatı meydanda olup, geniş manada ve geniş kitlelere, bilhassa masum nesilleri muhafaza ve müdafaada, sırf onlar için fedakârane gayret ve iniltileri ve müsamahakâr atf-ı nazar beyanları, onu hücum ve taarruza asla sebep gösterilemez” cümlesinin yer aldığı bir mektuba imza koymuş iken, mevcut iktidarın Gülen'e savaş açması üzerine “Ben onunla alâkamı kestim, onu Nura sadık bir adam zannetmiştim” diyen ve son olarak, önceki akşam Risale-i Nur mesleğiyle hiçbir ilgisi bulunmayıp asıl işi provokatörlük olan ve Yeni Asya'ya yaptığı saldırılar sebebiyle savcılığa verdiğimiz bir TV kanalına çıkarak gazetemizi hedef aldığı açıkça belli sözler sarf eden zatın tavrını, Nur Talebeliği vasfıyla da, İslam ahlâkının, insanî ve medenî olmanın gerekleriyle de bağdaştıramayıp derin bir esefle karşıladığımızı duyururken; ona bu sözleri söyleten “çete”yi şiddetle kınıyor; aslında dava hakkımızı kullanmamız gereken son derece seviyesiz bir saldırı ile daha karşı karşıya bırakıldığımız halde, Üstadın son yolculuğunda şoförlüğünü yapmış bir insanla mahkemelik olmayı kendimize yakıştıramadığımız için bu yolu tercih etmeyeceğimizi ilan ediyor; Allah'a havale ediyoruz.

YENİ ASYA