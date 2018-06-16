Kandil bölgesine hava harekatı

Irak kuzeyi Kandil bölgesine dün yapılan hava harekatında teröristlerce sığınak, silah mevzisi, mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kandil'e düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı devam ediyor. Buna göre, dün teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. AA

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