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''Kandiller alemi İslam'ı kuşatan karanlık bulutları ortadan kaldırır inşallah''

31 Mart 2017, Cuma 00:53
Edirne'de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Regaib Gecesinde aralarında Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Selimiye Camii'nde gelenlere çorba dağıtırken, "Aziz milletimizin kandilini tebrik ediyorum, bu kandiller alemi İslam'ı kuşatan karanlık bulutları ortadan kaldırır inşallah diye umut ediyoruz" dedi.

Selimiye Cami, Regaip kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle kente gelen komşu iller ile Batı Trakya'da yaşayan soydaşlar Selimiye Camii'ne doldu. 10 bin kişi kapasitesi bulunan Selimiye Camii tamamen dolarken, avlu ve bahçesinde de yoğunluk yaşandı. Kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı. İçeride kapıda izdiham yaşanmaması için caminin güvenlik görevlileri fazla girişlere izin vermedi.

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GÖRMEZ, ÇORBA DAĞITTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Regaip Kandili nedeniyle Selimiye Camii'ne geldi. Görmez, cami girişinde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Balkanlardan gelen din adamları tarafından karşılandı. Mehmet Görmez ve eşi Hatice Görmez girişte camiye gelenlere çorba ve şerbet dağıttı. Yoğun ilgiyle karşılanan Görmez, Diyanet tarafından umreye gönderilen Roman kadınlarla ve hafızlık öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi. 

Regaip kandili nedeniyle açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam'ı kuşatan karanlık bulutların ortadan kalkmasını dileyerek, "Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız, dindaşlarımız benden özel bir ricada bulundu. 'Senede bize bir kandil düşmez mi?' dediler. Doğrusu hem onlar buraya geliyorlar, biz de Anadolu'dan buraya geliyoruz, Selimiye, Edirne, Balkanlar, Batı Trakya bugün burada, bu kandilde buluştu. Aziz milletimizin kandilini tebrik ediyorum, bu kandiller alemi İslam'ı kuşatan karanlık bulutları ortadan kaldırır inşallah diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Görmez ve beraberindeki din adamları daha sonra Selimiye Camii'ndeki kandil programına katıldı. Akşam namazının ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez,

Regaip Kandili'nin üç ayların müjdecisi olduğunu belirterek, "Regaip Kandili, diğer bazı gün ve geceler gibi İslam tarihinde herhangi bir hadisenin senei devriyesi değildir. Regaip Kandili bizi mübarek üç aylara kavuşturan, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi bir gece olarak tarih boyunca mümin topluluklarca idrak edilmiştir. Allah Resulü 'Müslümanlar'ın hep birlikte güzel gördükleri şey, Allah katında da güzeldir' buyurmuştur. Bu güzelliği tarih boyunca ecdadımız yaşatmış ve kıyamet sabahına kadar da bize emanet etmiştir" ifadelerini kullandı. Daha sonra kandil programına geçildi.

DHA

Etiketler: mehmet görmez, regaib gecesi
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