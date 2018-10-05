‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan hakkında verilen müebbet hapis cezasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

‘Altan Kardeşler ve Ilıcak’ başlıklı köşe yazısında söz konusu isimler hakkında müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatan Albayrak şu hususları ifade etti: “Dâvâ şimdi Yargıtay aşamasına giriyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı orada bozulur inşaallah. FETÖ’yle kararlı mücadele ne kadar önemliyse, bu mücadelede kantarın topuzuna mukayyet olmak da o kadar önemlidir. Bu vesileyle, Maide Sûresi’nin sekizinci âyetindeki uyarıyı bir kere daha hatırlatalım: ‘…Bir topluluğa duyduğunuz kin, sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin…’

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