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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Kapalıçarşı esnafı Mehmetçik için dua etti

23 Şubat 2018, Cuma 15:00
Tarihi Kapalıçarşı esnafı, yıllar içinde unutulan "bereket duası"nı yeniden başlatarak, harekatta görev alan Mehmetçik için dua etti.

Kapalıçarşı esnafı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Tarihi Kapalıçarşı'nın, yıllar içinde teşekkül eden ancak zaman içinde unutulan geleneklerinden olan ve her sabah işe başlamadan önce esnafın bir araya gelip yaptığı "bereket duası", Afrin'de görev alan Mehmetçik için yeniden hayata geçirildi.

Kapalıçarşı Meydanı'nda yapılan duaya Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat, Ermeni cemaatini temsilen rahip Zadik Babikyan ve esnaf katıldı.

Dua öncesi konuşan Belediye Başkanı Demir, yüzyıllarca yapılan ancak bugünlerde unutulan dua geleneğinin tekrar yaşatılması gerektiğini belirterek, "Her cuma duasında bir araya gelmek adına bir gelenek oluşturursak, işte Kapalıçarşı'yı o zaman geleceğe taşırız." dedi.

Duanın Kapalıçarşı'nın ruhu olduğunu vurgulayan Demir, esnafın uzun bir aradan sonra Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e dua için bir araya geldiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Demir, "Afrin'deki mücadeleyi sadece Afrin için değil, kendi vatanımızın birlik ve bütünlüğü için yapıyoruz. Afrin küçük olmakla beraber bizim ve dünya için önemli ve manası büyüktür. Bu cuma sabahı münasebetiyle orada girdiğimiz mücadeleden, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün garanti altına alınmasıyla neticelenmesini arzu ediyoruz. Niyetimiz, duamız ve beklentimiz budur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çakır Ağa Camisi İmamı Osman Şen tarafından dua edildi. Duanın ardından esnafa ve vatandaşlara şerbet ikramında bulunuldu. 

AA

Etiketler: kapalıçarşı, esnaf
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