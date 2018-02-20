Kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Koleji'nin sahibi gözaltında

KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Koleji sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İzmir'de bulunan ve KHK ile kapatılan Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi'nin sahibi İsmail Selim Doğanata ile birlikte toplam 5 kişi Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Gülen hareketinin üst mütevelli yapılanmasında bulunduğu öne sürülen işadamlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; operasyonda KHK ile kapatılan Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi'nin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Zanlıların Gülen hareketi ile bağlantısı olduğu belirtilen İZDİM (İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi) adlı derneği finanse ettikleri öne sürüldü.

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