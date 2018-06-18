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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Kara rekor... Her üç mahkûmdan biri öğrenci...

18 Haziran 2018, Pazartesi 23:40
Türkiye’de tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı 70 bine yaklaştı. Bu sayı ile birlikte Türkiye tarihinin en yüksek mahkum öğrenci sayısına ulaşarak ‘kara bir rekor’ kırdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bir süre önce tutuklanıp serbest bırakılan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerle ilgili, “komünist” ve “terörist” ifadelerini kullanması ve “Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” sözleri, bir kez daha eğitim hakkından mahrum bırakılan tutuklu binlerce öğrenciyi gündeme getirdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 116 askeri öğrencinin de müebbet hapis cezasına çarptırılması vicdanlarda ağır yaralar açtı ve tarihe kara bir leke olarak geçti. 

Tutuksuz yargılanabilirler

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Şubat 2018 itibariyle cezaevlerinde toplam 235 bin 888 olan tutuklulardan 70 bine yakını öğrenci. Hükümlü ve tutuklu öğrencilerin 36 bin 33’ünü lise ve dengi okullar ile önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler oluştururken açıköğretim programlarına kayıtlı tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı ise 33 bin 268 oldu. Tutuklu öğrenci rakamı 2013 yılı itibarıyla 2 bin 776 iken dört yılda 25 kat artarak 69 bin 301’e yükselmiş durumda. Tutuksuz yargılanan ve yargılaması devam eden öğrencilerle birlikte 100 binin üzerine çıktığı tahmin edilen cezaevindeki öğrencilerin sayısı Türkiye’deki 699 ilçenin nüfusunu geride bırakıyor. Adalet Bakanlığı, kayıt dondurarak eğitim öğretim hakkı kısıtlanan öğrencilere ilişkin verileri “Kayıtlarımızda yok” gerekçesiyle paylaşmazken AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne 4 kat artarak 230 bin 735’e ulaşan cezaevlerindeki mahkum sayısının üçte birini öğrenciler oluşturuyor. Hapishanelerdeki öğrencilerin karşılaştığı sorunların başında, yeni eğitim ve öğretim yılında kayıtlarını yenileyememeleri geliyor. 

İktİdar rekoru

Binlerce tutuklu ve hükümlü öğrenci, maddi imkansızlık nedeniyle eğitim masraflarını karşılayamadığı için eğitimlerine devam edemedi. Mustafa Bıldırcın’ın haberine göre devam zorunluluğu olan derslere mahkum oldukları için devam edemeyen öğrenciler, devamsızlık nedeniyle birçok dersi geçemedi.Her üç mahkûmdan birinin öğrenci olduğuna dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, “Türkiye tarihinin en yüksek mahkum öğrenci sayısına AKP iktidarı döneminde ulaşıldı” diyor.

Etiketler: mahkeme, adalet bakanlığı, öğrenci, dava, tutuklu, hükümlü
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