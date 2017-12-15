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Karabük'teki Gülen davasında karar

15 Aralık 2017, Cuma 22:12
Karabük'te, Gülen Hareketi soruşturmasına ilişkin yargılanan, aralarında şube müdürü, emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 10 eski emniyet mensubu, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıkların tutuklu bulundukları süre ile ceza miktarını göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve görevlerinden ihraç edilen tutuklu sanıklar Mehmet Öztürk ve Şahin Albuz ile avukatları katıldı. Sanıklar Hikmet Ayaş, Mustafa Avcı, Taner Ekşi, Necmi Kaçar, Ünal Berk, Yaşar Tan, Musa Kansu ve Hakkı Akçal ise tutuklu bulundukları İzmir 1. No'lu ve Menemen Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların tutuklu bulundukları süre ile ceza miktarını göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

AA

Etiketler: karabük, mahkeme
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