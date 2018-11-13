Karacan'a silahlı saldırı: Hayatı tehlikesi bulunuyor

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Karacan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı. Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatı tehlikesi bulunuyor Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Lastik fabrikasında çalışan işçi gözaltına alındı Karacan ile beraberindeki kişiyi silahla yaralayan kişi gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor. AA

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