Karaman’dan Erdoğan’a: Asalakları temizleyin

AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, seçimin ardından AKP’yi eleştirdi.

Karaman, “Kimi sakallı kimi hacı, kiminin eşleri örtülü, namazlı ve niyazlı görünen ve ‘İslâmcı Ak Parti’ teşkilatında yer alan, parlamentoya milletvekili olarak giren, yine Ak Partili görünerek ve iltimaslardan yararlanarak devlette görev alan, partiyi kullanarak iş, imtiyaz, kredi, ihale, teşvik alan… önemli sayıdaki kişilerde görülen günahlar, ayıplar ve kusurlar yüzünden o güzelim çınarımız hastalandı, yaprakları sararıp dökülmeye, içine de de kurtlar düşmeye başladı” ifadelerini kullandı. AKP teşkilatlarına seslenen Karaman şunları da dedi: “Parti içine sızmış, iktidarın imkânlarını kullanan, istediğini aldığı sürece dost görünen, alamadığında düşmanla işbirliği yapacağı şüphesiz olan bu ahlaksız asalaklardan çevrenizi temizlemekte gecikmeyin.”

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