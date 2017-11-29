Karargahta uyuyakalmış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada savunma yapan sanık eski binbaşı Yener Akbaba, karargahta uyuyakaldığını, darbe girişimi eylemlerine destek vermediğini iddia etti.

Akbaba, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da mesaisini bitirdikten sonra evine geçtiğini, saat 23.00 sıralarında İstanbul’daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri izlediğini belirtti. Karargaha gitmeye karar verdiğini anlatan Akbaba, 2 Nolu nizamiyeye geldiğinde eğitim elbiseli askerleri gördüğünü söyledi. Akbaba, “Ben de silah ve hücum yeleği aldım, orada bulunan Binbaşı Turgut Akgül’e silah alanların nereye gittiğini sordum. Nöbet yerlerini takviye ettiklerini söyleyince ben de nizamiye binasına geçtim ve sonra burada uyuyakalmışım. Darbe girişimi eylemlerine destek vermedim.” dedi. AA

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