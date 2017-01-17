Karatay'dan Nutella açıklaması

Çikolatalı fındık ezmesi Nutella'nın içeriğinde yer alan palmiye yağı ile ilgili kansorejen tartışması sürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de palm yağı ile ilgili konuştu.

Karatay, "Palm yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi. Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. Karatay, palmiye yağının bağımlılık yaptığını söyleyerek, kokaine benzetti.

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