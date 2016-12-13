Karayılan ve Kalkan için yakalama emri

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada PKK yöneticileri Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama emri çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor…

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