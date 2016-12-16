Kardak'ta Türk-Yunan kovalamacası devam ediyor

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelen Yunan Sahil Güvenlik botu ile 4 Türk Sahil Güvenlik botu arasında yaklaşık 2 saat süren kovalamaca yaşandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına dün sabah saatlerinde Yunanistan'a ait Kilimli (Kalimnos) ve Leros adasından gelen 10 balıkçı ile Yunan Sahil Güvenlik botları, bugün de gerginliği devam ettirdi. Bu sabah erken saatlerden itibaren Kilimli adasından gelen bir Yunan Sahil Güvenlik botu, Turgutreis açıklarındaki Çatal ada yakınlarından Türk karasularına girdi. Bodrum, Yalıkavak ve Turgutreis limanlarından bölgeye hareket eden 4 Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan Sahil Güvenlik botunu Türk karasularından çıkardı. Yunan botu saat 12.30 sıralarında Kardak kayalıklarından uzaklaşıp Kilimli adası yakınlarına çekildi. Bölgedeki 4 Türk Sahil Güvenlik botundan ikisi Bodrum'a dönerken, diğer ikisi Kardak kayalıklarına bir mil uzaklıkta bekleyerek Yunan botunu uzaktan takibe aldı. DHA

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