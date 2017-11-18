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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Kardeşini öldüren IŞİD'li hakkında karar verildi

18 Kasım 2017, Cumartesi 10:20
IŞİD'in yayınladığı infaz görüntülerinde kardeşi olan Irak polisi Abdulkadir Abdurrahman Ali'yi kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getirilen Irak uyruklu örgüt imamı Abdulkhaleq Abdulqader Ali tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında IŞİD'den emirlerinden aldığı talimatla örgüte muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntüleri IŞİD'in propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi, 8 Kasım'da düzenlediği operasyon ile yakaladı.

IŞİD infazcısı, 9 gün süren sorgusunun ardından örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais'i diğer 8 örgüt üyesi ile birlikte sağlık kontrolü için önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli tabipliğe buradaki işlemin ardından da adliyeye sevk edildi.

Ali ve kendisine Kırşehir ve Kayseri'de saklanmasına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle toplam 8 zanlı da nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve 6 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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