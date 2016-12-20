"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Kardeşinin gözyaşları şehidin tabutuna damladı

20 Aralık 2016, Salı 15:30
Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Fatih Olcay, toprağa verildi. Şehidin Siirt'te vatani görevini yapan kardeşi Ferhat Olcay, ağabeyinin tabutuna sarılarak ağlarken, gözyaşları tabutun sarılı olduğu Türk bayrağına damladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın cenazesi tören öncesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden alınarak, Çay İlçesi Karacaören Beldesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları gözyaşına boğuldu. Anne Emine Olcay, sık sık tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Baba Ramazan Olcay bir eliyle tabutu severken, diğeriyle eşini sakinleştirmeye çalıştı. 

KARDEŞİ TABUTA SARILIP AĞLADI 

Askerlik görevini yaptığı birliğinden izin alarak gelen şehidin kardeşi Ferhat Olcay ise bir ara tabuta başını dayayarak ağladı. Ferhat Olcay'ın gözünden süzülen yaşlar, şehit ağabeyinin tabutu üzerindeki Türk bayrağına damladı. Helallik alınmasının ardından dua edildi. Dua sırasında da anne Emine Olcay, sık sık tabuta kapanarak ağladı. Ardından şehidin cenazesi Merkez Camii önündeki tören alanına getirildi. Tören alanında tabutun yanına gelen Emine Olcay, elindeki peçeteyi tabuta sürerek kokladı. Annenin yanı sıra şehidin ablaları Döne ve Rabia da tabuta sarılarak "Fatihim" diye feryat etti. Daha sonra tabutun yanından ayrılan anne birkaç metre geride eşi ve oğlunun yanına oturdu. Anne, baba ve kardeşleri bir süre tabutu izlerken, öğle namazının kılınmasını bekledi.

KADINLAR DA SAF TUTTU

Öğle namazı ardından şehit için tören düzenlendi. Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar milletvekilleri AKP'li Hatice Özkal ve Ali Özkaya, CHP'li Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ve yüzlerce kişi katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunması ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu helallik aldırdıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazda kadınlar tabutun sağ tarafından saf tutarken, aralarında milletvekilleri Hatice Özkal ve Burcu Köksal da yer aldı. Cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu daha sonra törene katılanlar omuzladı.

ŞEHİT ARKADAŞLARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın cenazesi, Karacaören Belde Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Olcay'ın mezarı 5 Ağustos'ta Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Mehmet Esen ile 31 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Hisar Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Fatih Ak'ın yanında hazırlandı. Bölge halkı Esen, Ak ve Olcay'ın beldenin küçük olması nedeniyle birbirini tanıdığını ve farklı dönemlerde aynı okula gittiklerini kaydetti.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Olcay son 5 ayda Karacaören Beldesi'nin 3'üncü şehidi oldu.

DHA

Okunma Sayısı: 364
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

    1 Ocak 2017'den itibaren başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.