Kardeşlik çağrısı

50 ülkeden Türkiye’ye gelen ve ülkemizde öğrenim gören Müslüman öğrenciler, kendi dillerinde ve kendi ülkelerinde “Ümmete Kardeşlik ve Barış Çağrısı” yapacak.

Türkiye’de eğitim gören Müslüman öğrencilerden oluşan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şubesi’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Dernek Başkanı Hanefi Sinan, dünyadaki savaş ve çatışma alanlarının önemli bir kısmının İslâm coğrafyasında yer aldığını ve buralarda Müslümanların Müslümanları katlettiği birçok olayın meydana geldiğini belirterek, Türkiye’de öğrenim gören 50 ülkeden Müslüman öğrencilerin ülkelerinde kendi dillerinde “Ümmete Kardeşlik ve Barış Çağrısı”nda bulunacağını belirtti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Fuadi, dernek üyeleri adına yaptığı açıklamada, İslâm coğrafyalarında kan ve gözyaşı akmaya devam ederken yeise kapılmayıp kararlılıkla Müslümanlara ve bütün dünyaya bir kez daha çağrıda bulunmak istediklerini belirtti.

‘Kalıcı barışı tesis etmemiz gerekiyor’

Müslümanlar başta olmak üzere bütün dünyaya çağrıda bulunan Fuadi, “Recep ayı başlangıcında, ‘Önce Ahlâk, Yeniden Ahlâk’ düsturu ile özelde Türkiye, genelde tüm dünya Müslümanlarına Recep ayının haram aylardan olduğunu ve kardeşliğimizi ahlak nazarında gözden geçirip Müslümanlar arasında kalıcı barışı tesis etmemiz gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Şu halde yeryüzünde barışı ve adaleti tesis etmekle yükümlü olan Müslümanların dünya barışı için harekete geçmeleri ve acilen somut adımlar atmaları gerekmektedir. Haram aylar uygulamasının hayata geçirilmesi kalıcı barışın sağlanması için çok önemli bir fırsat olacak. Öyleyse gelin dünyanın farklı ülkelerinden eğitim amacıyla ülkemize gelen geleceğin misafir öğrencilerle birlikte bu çağrımızı daha gür sesle tekrar edelim. Kan, gözyaşı ve zulüm altında inlemekte olan Ümmet-i Muhammed’in barış içinde, yeniden kardeş olması, özgürlüğü ve kurtuluşu için kavli ve fiili dualarımızla birlikte hareket edelim.” diye konuştu.