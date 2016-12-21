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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Karlov suikastiyle ilgili önemli gelişme!

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:15
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili saldırgan Altıntaş'ın bağlantılarını ortaya çıkararacağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı.

Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

120 kişilik ekip araştıracak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde yetkililerle görüştü.

Rus heyet, güne Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerini ziyaret ederek başladı. Söğütözü'ndeki emniyet binasına saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarıyla bilgi alışverişinde bulundu.

Öte yandan, silahlı saldırı soruşturması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekibin görevlendirildiği öğrenildi.

Aralarında tercümanların da bulunduğu heyet, hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek.

DHA -  AA

Etiketler: rusya, rus büyükelçi, suikast, mevlüt mert altıntaş
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  • HÜSEYİN İLHAN

    21.12.2016 22:56:49

    Bu SUİKASDIN ÇÖZÜLMESİNİN ŞİFRESİ SUÇLUNUN ÖLDÜRÜLMEDEN YAKALANMASINI SAĞLAMAK İDİ. Neden öldürülüp sağ yakalanması engellendi araştırılmalıdır.

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