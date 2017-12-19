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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Karlov'un katili polis sağ yakalanıp cinayetin arkasında kimin olduğu açığa çıkarılamaz mıydı?

19 Aralık 2017, Salı 11:13
Hürriyet yazarı Murat Yetkin, Rusya'nın Ankara Büyükelçi Karlov cinayetini kaleme aldığı yazısında katil polis memuru Alıntaş hakkında "Sağ yakalanıp sorgulanamaz mıydı?" sorusunu yöneltti. Polisin öldürülmeyip sorgulanması durumunda suikastın arkasında kimin olduğunun ortaya çıkarılacağını işaret eden Yetkin, "Adeta dosya kapatılmak istendi" dedi.

Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankaya Belediyesi ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda can verdi. 

Hürriyet yazarı Murat Yetkin'in bu suikastı kaleme aldığı "Katille göz gözeyken o düğmeye basabilmek" yazısının öne çıkan kısımları şöyle:

Cinayeti duyar duymaz binaya gelip etrafı saran polislerden birisi bizi bir yıl sonra bugün hala cevaplanmamış sorularla bırakarak kendisi de bir polis olan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ı vurup öldürdü.

Katil zaten sıkıştırılmış, etrafı boşaltılmıştı. Mermisinin bitmesi beklenemez miydi? Gaz bombası atılamaz mıydı? Bacağından vurulup yaralanamaz, sağ yakalanıp sorgulanamaz mıydı? Sorgulanıp cinayetin arkasında kimin olduğu kısa sürede açığa çıkarılamaz mıydı?

Neticede suikast uluslararası bir entrikanın parçası olabilirdi. Kasım 2015'te Türk jetlerinin Suriye sınırında bir Rus jetini düşürmesi ardından ilişkiler had safhada gerilmişti. Cavit Çağlar ve Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in devreye girmesiyle sağlanan barış ortamı Suriye'de yeni bir denge ihtimalini ortaya çıkarmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran ile birlikte başlatılacak Astana sürecini görüşmek üzere Moskova uçağına binmişti.

Ama karanlıkta kalan hemen her suikastta olduğu gibi bunda de katil olay yerinde öldürülmüş, adeta dosya kapatılmak istenmişti.

Bugün hala karanlıktayız. Geçenlerde Ramazan Yücel adlı (Fethullahçı bağlantıları nedeniyle meslekten çıkarılmış) bir başka polis olayla ilgili tutuklandı. Dün Hürriyet'te Mesut Hasan Benli, Altıntaş'ın bütün internet geçmişinin, adeta sırf bu iş için üretilmiş bir sanal hesap tarafından silindiğini yazdı.

Geriye Burhan Özbilici'nin bir yıl önce çektiği o kareyle bize yansıttığı nefret dolu duruş, nefret saçan bakışlarla bir dakika önce cinayet işlemiş suikastçinin son dakikalarından kareler kaldı.

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  • demir can

    19.12.2017 12:06:37

    Suçlu bellidir de bizim ülkemizde bulunmaz.Yaralayıp konuşturulabilirdi.Her sey çok garip....

Risale-i Nur Külliyatı

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