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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kartal'da çöken binanın enkazından üzücü haber

07 Şubat 2019, Perşembe 17:43
Kartal'da binanın çökmesi sonucu vefat edenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibarıyla maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Yerlikaya, kriz merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinesinde son hızla devam ettiğini, sabah saatlerinde 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün yaralı olarak kurtarıldığını anımsattı.

Azra'nın bir gün önce yaralı olarak kurtarılan annesine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, "Havva kızımızın bacağından ameliyatının başarılı geçtiğini söylediler. Annesinin sevinci, gerçekten görülmeye değerdi." dedi.

Enkazda çalışmaların hızla sürdüğünü, yandaki iki binanın riskini göz önünde bulundurduklarını aktaran Vali Yerlikaya, enkazda çalışanların güvenliğinin sağlanması için de her iki binanın en ufak hareketlerinin dahi lazer sistemiyle takip edildiğini vurguladı.

Vali Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli takibat başlatıldığını hatırlatarak, "Bir Başsavcı Vekili, iki savcımızın görevlendirildiğini, bugün itibariyle de çalışmaya başladıklarını biliyorum. Aynı şekilde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da idari soruşturma başlattı. Bir genel müdürümüzle az önce sahada toplantı yaptılar. Sadece yıkılan bina değil ama bu ada içerisindeki bütün yapıların her biri inceleme... Bu inceleme biliyorsunuz teknik bir inceleme, bilirkişi... Netice ne çıkarsa, neler olacağını hep beraber göreceğiz ve bunları da sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da enkaz altında halen kaç kişi olduğunu söylemenin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, "Belli bir kattayız demek de doğru değil? Farklı usuller kullanarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma diğer itfaiye ekipleriyle ortak, uyum içinde devam ediyoruz." dedi.

Bir gazetecinin çevre illerden takviye ekip gönderilmesinin sebebini sorması üzerine Güllüoğlu, çalışmalar için İstanbul'da yeterli ekibin bulunduğunu bildirdi.

Güllüoğlu, sözlerini, "Onlar ihtiyaç olması halinde, takviye olmak üzere geldiler. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz çalışmalarda bu tedbir olarak yaptığımız bir şeydir. Yoksa burada bir eksiklik olduğu için, burada yeteri kadar personel olmadığı için yaptığımız bir şey değildi. Bir eksiklik olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek." diye tamamladı.

Tıklayınız:

Kartal'da ölenlerin ve yaralıların kimlik bilgileri

5 yaşındaki Havva Tekgöz 18 saat sonra kurtarıldı

Kurum: Göçük altından sesler alıyoruz

 

AA

Etiketler: istanbul, kartal, bina, enkaz
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