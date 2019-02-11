CBS’e çıkıp Kaçıkçı cinayetiyle Veliaht’ın hiçbir ilgisinin olmadığını, sorumlu 11 kişiyi yakaladıklarını ve Suudi yasal sürecine güvenilmesi gerektiğini söyleyen Cubeyr, “Cesedi nerede” sorusunu “Bilmiyoruz” diye cevapladı.

New York Times gazetesinden bir Kaşıkçı çağrısı daha Tenzili rütbeye uğramış Suudi bakan, Türkiye’yi de kanıtları vermemekle suçladı. “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede” sorusunu “Bilmiyoruz” diye yanıtlayınca sunucunun “Bilmiyoruz ile ne demek istiyorsunuz” tepkisini gösterdiği Suudi bakan şu karşılığı verdi; “Bilmiyoruz. Başsavcının bunu ortaya çıkarmaya çalıştığı söyleniyor. Türkiye’den kanıt istedik. Başsavcı kanıt sağlamaları için resmi ve yasal kanallar aracılığıyla Türkiye’den defalarca talepte bulundu. Hâlâ ellerinde olabilecek kanıtları yollamalarını bekliyoruz.” Sputnik’in haberine göre Brennan’ın “Türk hükümetini mi suçluyorsunuz” çıkışına “Hayır, bu suçu işleyen katilleri suçluyorum” yanıtını veren Cubeyr, “Ama katilleri gözaltına aldığınızı söylemiştiniz” hatırlatması üzerine “Evet” dedi. “Size cesedin nerede olduğunu söyleyemiyorlar mı” diye sorulunca “Hala soruşturuyoruz. Birkaç ihtimal var. Onlara cesedi ne yaptıklarını soruyoruz. Soruşturma devam ediyor, eninde sonunda hakikati bulmamızı bekliyorum” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 418

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.