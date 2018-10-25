'Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı'

Reuters Haber Ajansı'nın aileye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
Reuters Haber Ajansı'nın Kaşıkçı ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu, Suudi Arabistan'dan havayoluyla ayrıldı.
Kaynaklar oğul Salih Kaşıkçı'nın ABD-Suudi çift vatandaşlığı taşıdığını ve şimdiye kadar seyahat yasağından dolayı ülke dışına çıkamadığını söylerken, nereye gittiği hakkında ise bilgi vermedi.
Sputnik Türkiye