'Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı'

Reuters Haber Ajansı'nın aileye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Reuters Haber Ajansı'nın Kaşıkçı ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu, Suudi Arabistan'dan havayoluyla ayrıldı. Kaynaklar oğul Salih Kaşıkçı'nın ABD-Suudi çift vatandaşlığı taşıdığını ve şimdiye kadar seyahat yasağından dolayı ülke dışına çıkamadığını söylerken, nereye gittiği hakkında ise bilgi vermedi. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.