Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

TOBB Üniversitesi’nden Doç. Burak Bilgehan Özpek, Kaşıkçı olayında, “Türkiye işbirliğine açık olduğunu dile getiriyor. Ama Trump, işi fazla kurcalamak istemiyor. Gelinen noktada Kaşıkçı’nın nasıl öldüğü konusu kapatılacak görünüyor” dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün aydınlatılması konusunda kamuoyu şeffaf bir soruşturma beklentisinde olsa da uzmanlar Suudi Arabistan-Türkiye-ABD hattındaki ilişkilerin bu beklentiyi boşa çıkaracağı kanaatinde. “Türkiye; şeffaf bir soruşturmayı destekleyeceğini söylüyor. İşbirliğine açık olduğunu dile getiriyor. Ama Trump, işi fazla kurcalamak istemiyor. Gelinen noktada Kaşıkçı’nın nasıl öldüğü konusu kapatılacak görünüyor.” Bu sözler TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Burak Bilgehan Özpek’e ait. Özpek, Suudi Arabistan’ın Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldüğünü açıklamasının ardından şeffaf bir soruşturma yürütülüp yürütülemeyeceği konusunda DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu 2 Ekim tarihinden bugüne yaşananların gözden geçirilmesini istiyor.

Trump, ‘makul ve yeterli’ buluyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani’nin de aralarında olduğu üst düzey 5 kişiyi görevden alırken, Suudi istihbaratının da yeniden yapılandırılması talimatını vermişti. Bu süreçte ülkesine dönen İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi de görevden alınanlar listesine eklendi. Özpek, Suudi Arabistan’dan gelen bu hamlelerin Trump yönetimince “makul ve yeterli” bulunduğunu belirterek “Trump Kaşıkçı’nın ölümüyle gelişen olayları fazla kurcalamak istemiyor. Bu yöndeki tavrını da ortaya koydu. Anladığımız kadarıyla uluslararası toplumla hareket ediyor görünümündeki Türkiye de konuyu kapatmak istiyor” öngörüsünde bulunuyor.

Türkiye denge politikası yürütmeyi tercih edecek

Peki neden? Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’e yakın pozisyonunu ve Suudi Arabistan’ın Müslüman Kardeşler’i tehdit olarak algıladığını hatırlatan Özpek, “Türkiye, Suudi Arabistan’la Müslüman Kardeşler konusunda yaşadığı gerilimi büyütmek istemiyor. Bu yüzden de hem Müslüman Kardeşler ile hem de Suudi yönetimiyle bağlarını koparmadan denge politikası yürütmeyi tercih edecek” yorumu yapıyor. Türkiye’yi bu denge politikasını yürütmeye motive eden bir başka nedenin de ekonomik temelli olduğunu söyleyen Özpek, “Türkiye’nin elinde Kaşıkçı’nın ölümünü aydınlatacak ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye sürece hâkimmiş gibi davranıyor, şeffaf bir soruşturma beklentilerini destekliyor ama bu beklentiler ne kadar karşılanacak zamanla daha iyi anlayacağız. Şimdilik; açıklığa kavuşmuş bir durum yok” değerlendirmesini yapıyor.