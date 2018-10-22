"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

22 Ekim 2018, Pazartesi 21:30
TOBB Üniversitesi’nden Doç. Burak Bilgehan Özpek, Kaşıkçı olayında, “Türkiye işbirliğine açık olduğunu dile getiriyor. Ama Trump, işi fazla kurcalamak istemiyor. Gelinen noktada Kaşıkçı’nın nasıl öldüğü konusu kapatılacak görünüyor” dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün aydınlatılması konusunda kamuoyu şeffaf bir soruşturma beklentisinde olsa da uzmanlar Suudi Arabistan-Türkiye-ABD hattındaki ilişkilerin bu beklentiyi boşa çıkaracağı kanaatinde. “Türkiye; şeffaf bir soruşturmayı destekleyeceğini söylüyor. İşbirliğine açık olduğunu dile getiriyor. Ama Trump, işi fazla kurcalamak istemiyor. Gelinen noktada Kaşıkçı’nın nasıl öldüğü konusu kapatılacak görünüyor.” Bu sözler TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Burak Bilgehan Özpek’e ait. Özpek, Suudi Arabistan’ın Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldüğünü açıklamasının ardından şeffaf bir soruşturma yürütülüp yürütülemeyeceği konusunda DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu 2 Ekim tarihinden bugüne yaşananların gözden geçirilmesini istiyor.

Trump, ‘makul ve yeterli’ buluyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani’nin de aralarında olduğu üst düzey 5 kişiyi görevden alırken, Suudi istihbaratının da yeniden yapılandırılması talimatını vermişti. Bu süreçte ülkesine dönen İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi de görevden alınanlar listesine eklendi. Özpek, Suudi Arabistan’dan gelen bu hamlelerin Trump yönetimince “makul ve yeterli” bulunduğunu belirterek “Trump Kaşıkçı’nın ölümüyle gelişen olayları fazla kurcalamak istemiyor. Bu yöndeki tavrını da ortaya koydu. Anladığımız kadarıyla uluslararası toplumla hareket ediyor görünümündeki Türkiye de konuyu kapatmak istiyor” öngörüsünde bulunuyor.

Türkiye denge politikası yürütmeyi tercih edecek

Peki neden? Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’e yakın pozisyonunu ve Suudi Arabistan’ın Müslüman Kardeşler’i tehdit olarak algıladığını hatırlatan Özpek, “Türkiye, Suudi Arabistan’la Müslüman Kardeşler konusunda yaşadığı gerilimi büyütmek istemiyor. Bu yüzden de hem Müslüman Kardeşler ile hem de Suudi yönetimiyle bağlarını koparmadan denge politikası yürütmeyi tercih edecek” yorumu yapıyor. Türkiye’yi bu denge politikasını yürütmeye motive eden bir başka nedenin de ekonomik temelli olduğunu söyleyen Özpek, “Türkiye’nin elinde Kaşıkçı’nın ölümünü aydınlatacak ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye sürece hâkimmiş gibi davranıyor, şeffaf bir soruşturma beklentilerini destekliyor ama bu beklentiler ne kadar karşılanacak zamanla daha iyi anlayacağız. Şimdilik; açıklığa kavuşmuş bir durum yok” değerlendirmesini yapıyor.

Etiketler: kaşıkçı
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    'AB ülkeleri Suudi Arabistan'a silah satışına son vermeli'

    Kurtulmuş: Yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız

    'Kaşıkçı krizi Erdoğan'a yaradı'

    Sultangazi'de Suudi Arabistan konsolosluğuna ait araç bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni lityum pili gücünü CO2’den alıyor
    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Genel

    Universal Robots
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Erdal Odabaş

    Organik bal fiyatları
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Orhan GÜLER

    Cemil Meriç: “Dergi, hür tefekkürün kalesi”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Muzaffer KARAHİSAR

    Hayatın gri rengi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.