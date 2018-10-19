Kaşıkçı Türkiye’ye güvendi

Yasin Aktay, Kaşıkçı’nın kendisine “Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin iyi olmasından dolayı, Türkiye’de bir şey yapamazlar” dediğini açıkladı.

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, ABD Başkanı Donald Trump’ın da “Kesinlikle ölmüşe benziyor” dediği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorularını cevapladı. Kaşıkçı için “Korktuğu, fazlasıyla başına gelmiş oldu” diyen Aktay, ortada bir cinayet olduğunu ve bu cinayeti kimin işlemiş olduğunun tespitinin takipçisi olacaklarını söyledi. Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı’nın sadece İstanbul’dakiler değil, yurt dışındaki tüm Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenlikleri konusunda endişeli olduğunu söyledi. Aktay, bununla birlikte Kaşıkçı’nın kendisine “Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin iyi olmasından dolayı, Türkiye’de bir şey yapamazlar” dediğini açıkladı. Kaşıkçı’nın öldürüldüğü anın ses kaydının bulunduğundan emin olmadığını belirten Aktay, “Bahsedilen kaydı dinlemedim” dedi. Aktay’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Cemal Kaşıkçı, kontrol dışı unsurlar tarafından öldürülmüş olabilir” görüşüyle ilgili yorumu ise “15 kişinin bir araya gelip böyle bir organizasyonu Konsolosluk gibi resmi bir yerde yapması ancak yüksek bir mercinin onayını gerektirir” oldu.

Korktuğu, fazlasıyla başına gelmiş oldu

BBC’ye konuşan Yasin Aktay, “Doğrusu, onunla son görüştüğümde bana ifade ettiği asıl korkusu öldürülme korkusu değildi, kaçırılma korkusuydu, kaçırılıp Suudi Arabistan’a götürülme korkusuydu çünkü Suudi Arabistan’a bu şartlar altında gitmek, onun için ölmek gibi bir şeydi. Yazmaktan, çizmekten, eleştirmekten, dünya hakkında özgürce yorumlar yapabilmekten (mahrum kalmak) onun için ölüm gibi bir şeydi. Ama, şu anda kendisine atfedilen, şu anda kendisiyle ilgili bahsedilen, medyada bahsedilmiş olan ölüm doğru bir ölümse, onun asla beklediği, böyle bir şey değildi. Kendi ülkesinin bu tarz bir cinayet işleyebileceğine, hele hele konsolosluk içerisinde böyle bir şey işleyebileceğine hiç ihtimal bile vermiyordu. Buna rağmen yine de tutuklanır diye korkuyordu. Aslında kaçırılma bile değil, endişe ettiği şey tutuklanmaydı. Tutuklandıktan sonra bir şekilde ülkesine götürülme korkusu taşıyordu. Korktuğu, fazlasıyla başına gelmiş oldu. Hem tutuklandı hem de kendi konsolosluğu içerisinde öldürülmüş oldu” ifadelerini kullandı.