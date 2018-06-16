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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

''Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak''

16 Haziran 2018, Cumartesi 10:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da zulme uğrayan yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, ayrıca paylaşımında "#HayvanaSiddetSuctur" etiketini kullandı.

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'Yavru köpeğin ölümünü çok yönlü araştırıyoruz'

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açıklamada, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyledi.

Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor." diye konuştu.

Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, "Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavru köpeği o halde görünce çok üzüldüğünü, kendisinin de hayvan beslediğini dile getiren Balkanlıoğlu, "Şiddetle kınıyorum. Gerek adli gerek idari ne işlem varsa bu işin sorumluları hakkında her türlü cezayı uygulayacağız. İş makinesi operatörü de olsa gerekli cezayı uygulayacağız." dedi.

AA

Etiketler: kalın, yavru köpek
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