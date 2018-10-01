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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kastamonu'daki hasarlı araçları Brezilyalı kaportacılar düzeltecek

01 Ekim 2018, Pazartesi 10:35
Kastamonu'da 18 gün önce etkili olan doludan 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi.

Kastamonu'da çok sayıda araca zarar veren dolunun ardından, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları transfer edildi.

Kentte, 18 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğünde doluda çok sayıda araç da hasar gördü.

Yaklaşık 10 bin aracın doludan hasar gördüğü tahmin edilirken, araba servisleri talebi karşılamak için başka kentlerden ve yurt dışından kaporta ustalarını Kastamonu'ya getirtti.

Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva,  göçük onarımının ilk olarak Brezilya'da başladığını belirtti.

Ülkesinde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonelin olduğuna işaret eden Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Yeterli donanıma sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt, Kastamonu'da çok sayıda aracın dolu nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

Hasar onarımı için kente geldiklerini anlatan Küçükkurt, şunları dile getirdi:

"Hasarın şiddeti çok yoğun. Araçların kaportalarında yoğun şekilde hasar var. Onarılamayacak hasarlar var. Bize şu ana kadar 200 araç geldi ama Kastamonu'da 10 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Bu araçların yarısı onarılmayacak şekilde. Bu araçlar sigorta şirketleri tarafından servislere yönlendiriliyor. Boyasız hasar onarım sistemi dediğimiz bir sistem var ve şu anda boyasız şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Kaporta ustası Fatih Durna da Brezilyalılarla İstanbul'da etkili olan doludan sonra da birlikte çalıştıklarına işaret etti.

"Usta seçimi firmadan daha önemli"

Kastamonu'daki dolu nedeniyle araçların ağır hasar gördüğünü anlatan Durna, şunları kaydetti:

"Kastamonu'daki araçlar çok ağır. Araçların boyanması değer kaybına neden oluyor. Biz getirdiğimiz ustalarla araçları boyamadan burada yapmaya çalışıyoruz. Yüzde 90-95 oranında başarı sağlıyoruz. Araçlarını yaptıracak vatandaşların ustalarını çok iyi seçmeleri gerekiyor. Usta seçimi firmadan daha önemli. Her usta kendi işçiliğini veriyor. Burada bir el işçiliği var. Her usta aynı sonucu vermeyebilir."

AA

Etiketler: Kastamonu, Brezilya, dolu, araba
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