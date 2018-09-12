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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Katar Emirliği'den Erdoğan'a 400 milyon dolarlık uçak hediyesi

12 Eylül 2018, Çarşamba 20:59
Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldığı belirtildi.

Kokpit.aero'nun haberine göre, Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı. VQ-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenildi.

2012 MODEL

Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı.  Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

KOLTUK KAPASİTESİ 76

Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

İKİNCİ EL SATIŞA ÇIKTI

Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Cumurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.

PİLOTLARI 777 FİLOSUNDAN

Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddiasını gündeme getirmişti. Gamze Taşcıer, bu iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesi ile de gündeme taşımıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Katar, uçak, jet, Erdoğan, Türkiye, Boeing
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