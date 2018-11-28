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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı: Türkiye mazlumdan yana oldu

28 Kasım 2018, Çarşamba 22:07
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "İslam toplumlarının güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı birlikte mücadele edilmeli." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ile görüştü.

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'nı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret eden Başkan Erbaş, yaptığı açıklamada, "İslam toplumlarının güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı birlikte mücadele edilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Erbaş, iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında din hizmeti yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasındaki işbirliğinin de en üst düzeye çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Başkan Erbaş’tan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak hareket önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasında ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerilerde bulunan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"İki ülke, İsrail’in son zamanlarda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı sergilediği tutum karşısında ortak hareket etmeli, diğer Müslüman ülkelere örnek ve rehber olmalıdır. Balkanlar, Orta Asya ve Afrika'daki Müslüman azınlıkların karşılaştığı sorunlara ilişkin iki ülke tarihi bağlarıyla, bilgi ve tecrübe birikimini kullanarak ortak çalışma yürütmelidir. Küresel olarak İslamofobi ile mücadele konusunda ilmi ve akademik çalışmaların yanı sıra medya ve sosyal medya alanlarında da işbirliği yapılmalıdır. Gerek iki ülkenin sahip olduğu geleneksel dini değerlerin güçlendirilmesi gerekse dini referanslı terör ve şiddet eylemlerine karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi için iki ülkenin dini kurumları arasında yapılacak çalışmalara hukuki bir zemin oluşturmak maksadıyla ‘İşbirliği Protokolü’ imzalanmalıdır ve buna ilişkin taslak metnimiz daha önce bakanlığınıza ulaştırılmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile ilahiyat alanında eğitim alan öğrencilerin Arapça dil yeterliliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirilmesinin gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, eğitim alanında öğrenci ve öğretim görevlisi değişikliği sağlanarak tecrübe paylaşımına da imkân verilmesi gerektiğini kaydetti.

"İslam toplumlarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden şiddet yanlısı akımlar, terör ve tekfir hareketleri gibi yapılarla mücadele alanında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması konusunda ortak uluslararası konferanslar düzenlememiz çok faydalı olacaktır." diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Dinin genel hükümlerinden uzaklaştırıcı ve ifsada neden olan eylemler ve bu eylemlerin kaynakları, yayılma usulü ve yöntemi ile mücadele metotları hususlarında önleyici yayınlar hazırlanması konusunda işbirliği yapılmalıdır. İnsani ve hayri yardım projeleri alanında vakıflar aracılığıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı hususunda işbirliği yapılmalı, ortak projeler uygulamaya konulmalıdır."

"Türkiye mazlumdan yana oldu"

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuvari, Katar’ın zor günlerinde Türkiye'nin verdiği desteği dile getirerek, “Biz mazlum ve haksızlığa uğramış bir topluluğuz. Türkiye mazlumdan yana tavır alarak duruşunu göstermiştir. Biz, Türkiye'nin o zor günlerde yanımızda duruşunu kesinlikle unutmayız. Ve biliriz ki Türkiye zor günlerde bizim yanımızda duracak bir ülkedir. Kötülüklere ve ambargolara karşı göstereceğimiz en güzel duruş, birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi daha da ileriye taşıyarak daha güçlü hale getiririz.”

Kuvari, “Yanlış din algısına hizmet eden akımların başını çeken insanlara karşı verebileceğimiz en iyi ders, bizim doğru din anlayışını anlatmamız, birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır.” dedi.

AA

Etiketler: Türkiye, Katar, Erbaş
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