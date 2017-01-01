Katliam sonrası İngiltere Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı

İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı yaptı.

Büyükelçilik internet sitesinden yapılan uyarıda; "İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde meydana gelen ciddi olayların ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymanızı ve dikkatli olmanızı öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor" denildi. DHA

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