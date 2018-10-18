Kavala 1 yıldır iddianame bekliyor

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, bir yıldır cezaevinde ancak hâlâ iddianamesi hazırlanmış değil.

DW Türkçe’ye konuşan yakınları, “Kavala da Deniz Yücel ve papaz Brunson gibi rehin tutuluyor” diyor. Kavala, cezaevinde bir yılını doldurdu. O günden bu güne geçen süre içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz bir iddianame hazırlanmazken, Kavala’nın avukatları tarafından AİHM ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular da şimdilik cevapsız kalmış durumda. Kavala’nın yakınları, Osman Kavala’nın tıpkı Deniz Yücel ve papaz Brunson gibi “iktidarın rehinesi” haline geldiğini dile getiriyorlar. Türkiye’de yargı sisteminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Osman Kavala’yı bir takım siyasî pazarlıklar için “rehin” tuttuğunu dile getiren Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal, “Bu ülkemiz adına çok utanç verici bir durum. ‘Makul sürede iddianame hazırlanır’ deniyor. Makul süre nedir? Bir yıldır ağır suçlamalarla cezaevinde tutulan bir kişi için iddianame bile hazırlanmıyor. Osman Kavala içeride tutuluyor çünkü onun sivil toplum alanındaki çalışmaları iktidarı rahatsız ediyor” diye konuşuyor. Güral, Kavala’nın tutukluluğunun Türkiye’de Erdoğan iktidarına muhalif olan bütün sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve akademisyenlere de bir gözdağı olduğunu vurguluyor.