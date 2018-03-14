Kavgalı ittifak AYM yolunda

AKP ve MHP’nin hazırladığı 26 maddelik seçim ittifakı teklifinin geneli, gece yarısı yapılan oylama sonucu kabul edildi ve kanunlaştı. Oylama sırasında yaşanan gerginlik sebebiyle bir basın mensubu tartaklanırken CHP’liler kararı AYM’ye taşıyacaklarını söyledi.

TBMM’de AKP ve MHP’nin hazırladığı 26 maddelik seçim ittifakı teklifinin geneli, yapılan oylama sonucu kabul edildi ve kanunlaştı. MHP’lilerin CHP’li Musa Çam’ı sıkıştırdığı görüşmeler, 20 saat sürdü. AKP ve MHP’nin, siyasî partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, 20 saat süren mesai sonra Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Genel olarak sakin geçtiği belirtilen görüşmelerin en sonunda söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın bir konuşması üzerine gerginlik yaşandığı öğrenildi. Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ‘Zürriyetsiz’ demesini hatırlatınca AKP vekiller Çam’a müdahale etti. Bu müdahale sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları da korumalar tarafından engellendi. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu. Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter’da MHP’li vekillerin A Haber muhabirini tartakladığını yazdı. Yarkadaş, “Muhabir arkadaşımıza Meclis kulisinde yapılan saldırıyı kınıyorum” ifadesini kullandı.

AYM’ye götüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ittifak düzenlemesini de içeren yeni seçim yasası teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Özel, “Birlikte yarattıkları karanlıkta barajdan korkanlar ittifak şarkısı söyledi. Gece yarısı kurulan kumpasa karşı mücadele ettik. Yaklaşık 20 saatte noktasına virgülüne dokunmadan teklifi geçirmeyi marifet bildiler. Geçen yasayı, anayasaya aykırı maddeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye ve adil seçim olanakları için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kazdıkları kuyuya düşecekler

Özgür Özel, “Siyasî tarih kendi kazdıkları kuyuya düşen bu tip siyasi yankesicilerin cezalandırıldığı onlarca örnekle doludur. Kaldırmadıkları barajın altında kalan siyasî partileri, siyaset tarihimiz görmüştür. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Biz tüm milletvekillerimizle, gece yarısı baskınına karşı sabaha karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Güneş bizimle birlikte doğacak, bu karanlığı yaratanlardan günü geldiğinde önce seçmenlerimiz sonra hukuk hesabını soracaktır. Bu demokrasi hırsızlığına, bu siyasi yankesiciliğe karşı halkımızı uyarıyoruz” dedi.

Gizli anlaşmayı gece yarısı öğrendik

CHP milletvekilleri adına konuşan CHP’li Özel, şunları söyledi: “Gece yarısı saat 2’yi 20 geçiyor. Meclis’teyiz ve bu akşam tarihi bir olaya, demokrasi tarihimiz açısından tarihi bir utanca daha tanıklık ediyoruz. Kamuoyunda ittifak yasası olarak bilinen yasa teklifinin görüşmeleri bugün başladı. Hafta boyunca bu görüşmeleri yapacaklarını ve bu yüzden pazartesi günü başlayacaklarını kamuoyuyla paylaşmışlardı. Bugün Meclis’e geldiler, Meclis’i yöneten AKP’li Meclis Başkanvekili dahil bütün milletvekilleri AKP ile MHP’nin gizli bir anlaşma yaptıklarını, gece yarısı öğrendiler. İki parti yarın yapacaklarını duyurdukları grup toplantısını iptal ettiler, seçim güvenliğini tehdit eden maddeleri içeren kumpas yasasını hep birlikte geçirmeye karar verdiklerini bildirdiler. Bu durumu AKP’li milletvekillerinin şaşkınlıklarından öğrendik. Milletin vekillerinden, milletten kaçırılmaya çalışılıyor bu yasa. Milletten kaçamayacaklar. Bu yaptıklarının hesabını sandıkta soracaklar.

Mücadelemiz demokrasi için

CHP milletvekilleri, kamuoyunda ‘ittifak yasa teklifi’ olarak bilinen düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda sabaha kadar görüşülmesine yönelik AKP’nin aldığı kararı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalara katılan 30 milletvekili, TBMM Basın Kapısı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Milletvekili Muharrem Erkek de bir açıklama yaparak, “İttifak görünümlü bir koalisyonla karşı karşıyayız. Bunlar Saray için biz demokrasi için mücadele edeceğiz” dedi.