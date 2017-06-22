Kavurmacı için mahkeme tarihi belli oldu

Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 23 Ekim'de yapılacak.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON yönetici ve üyelerine ilişkin açılan davanın iddianamesinin kabulünün ardından hazırladığı tensip zaptıyla duruşma gün ve yerine de karar verdi. Buna göre mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 23 Ekim'de yapılmasına ve 24, 25, 26 ve 27 Ekim'de de sürdürülmesine hükmetti. Heyet, sanık sayısını da dikkate alarak duruşmaların Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salonda yapılmasına karar verdi.

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