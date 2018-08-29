700'üncü oturma eylemlerine müdahale edilen Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada tepki gösterdiler: “Kayıpları aramaya devam edeceğiz.”

Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra kaybolan yakınlarının bulunması ümidiyle 1995’ten beri her Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan sivil toplum oluşumu, İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Cumartesi Anneleri tarafından İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan talihsiz açıklama gerçekleri çarpıtmak, Cumartesi Anneleri’nin meşruiyetini karalamak ve devletin suçlarını örtmek amacını gütmektedir” ifadesi kullanıldı. Geçen Cumartesi günü 700’ncü kez toplanmak için aynı yerde bir araya gelen kalabalığa polis eylemin kaymakamlık tarafından yasaklandığı gerekçesiyle müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Devleti yönetenlerin görevi adaleti sağlamak

Yapılan açıklamada, “Cumartesi Annelerinin anneliği istismar etmemekte” olduğu vurgulanarak, “annelik haklarını kullanarak çocuklarının kemiklerine ulaşmaya çalışmakta ve tüm kaybedilenler için adalet istemektedir. Bu talep hepimizin talebidir” denildi. DW’nin haberine göre, bunun yanı sıra, devleti yönetenlerin görevinin “bitmeyen bu yas sürecinin tamamlanmasını ve adaleti sağlamak” olduğu ifade edildi. Açıklamada, Cumartesi günü planlanan 700’üncü oturma eylemine polisin müdahalesinin protesto edildiği belirtilerek, kayıpların aranmaya devam edileceğinin altı çizildi.

O günden bugüne değişen ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ‘Cumartesi Anneleri’ni makamında ağırladığını hatırlatan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Soylu’ya, “O fotoğrafın çekildiği günden bugüne ‘Cumartesi Anneleri’ açısından ne değişti ki. Keşke Sayın Bakan istismarın ne zaman başladığını izah etse de meseleyi tam olarak anlamış olsak” dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bu istismar ve kandırmacının son bulmasını istedik” açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, ‘Süleyman Soylu’ya Cumartesi Anneleri sorusu’ başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı; “İyi, ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başbakanlığı döneminde ‘Cumartesi Anneleri’ni makamında ağırlamıştı. Fotoğraf hâlâ gözümün önünde. Hepimize nasıl da umut olmuştu o fotoğraf… Çok mutlu olmuştuk kayıp çocuklarını arayan anneleri o makamda görünce… ‘İşte devletin şefkati’ demiştik. ‘İşte özlediğimiz fotoğraf’ demiştik. O fotoğrafın çekildiği günden bugüne ‘Cumartesi Anneleri’ açısından ne değişti ki… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir yaklaşım ortaya koydu?