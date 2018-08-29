"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kayıpları aramaya devam edeceğiz

29 Ağustos 2018, Çarşamba
700'üncü oturma eylemlerine müdahale edilen Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada tepki gösterdiler: “Kayıpları aramaya devam edeceğiz.”

Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra kaybolan yakınlarının bulunması ümidiyle 1995’ten beri her Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan sivil toplum oluşumu, İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Cumartesi Anneleri tarafından İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan talihsiz açıklama gerçekleri çarpıtmak, Cumartesi Anneleri’nin meşruiyetini karalamak ve devletin suçlarını örtmek amacını gütmektedir” ifadesi kullanıldı. Geçen Cumartesi günü 700’ncü kez toplanmak için aynı yerde bir araya gelen kalabalığa polis eylemin kaymakamlık tarafından yasaklandığı gerekçesiyle müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Devleti yönetenlerin görevi adaleti sağlamak

Yapılan açıklamada, “Cumartesi Annelerinin anneliği istismar etmemekte” olduğu vurgulanarak, “annelik haklarını kullanarak çocuklarının kemiklerine ulaşmaya çalışmakta ve tüm kaybedilenler için adalet istemektedir. Bu talep hepimizin talebidir” denildi. DW’nin haberine göre, bunun yanı sıra, devleti yönetenlerin görevinin “bitmeyen bu yas sürecinin tamamlanmasını ve adaleti sağlamak” olduğu ifade edildi. Açıklamada, Cumartesi günü planlanan 700’üncü oturma eylemine polisin müdahalesinin protesto edildiği belirtilerek, kayıpların aranmaya devam edileceğinin altı çizildi.

O günden bugüne değişen ne? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ‘Cumartesi Anneleri’ni makamında ağırladığını hatırlatan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Soylu’ya, “O fotoğrafın çekildiği günden bugüne ‘Cumartesi Anneleri’ açısından ne değişti ki. Keşke Sayın Bakan istismarın ne zaman başladığını izah etse de meseleyi tam olarak anlamış olsak” dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bu istismar ve kandırmacının son bulmasını istedik” açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, ‘Süleyman Soylu’ya Cumartesi Anneleri sorusu’ başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı; “İyi, ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başbakanlığı döneminde ‘Cumartesi Anneleri’ni makamında ağırlamıştı. Fotoğraf hâlâ gözümün önünde. Hepimize nasıl da umut olmuştu o fotoğraf… Çok mutlu olmuştuk kayıp çocuklarını arayan anneleri o makamda görünce… ‘İşte devletin şefkati’ demiştik. ‘İşte özlediğimiz fotoğraf’ demiştik. O fotoğrafın çekildiği günden bugüne ‘Cumartesi Anneleri’ açısından ne değişti ki… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir yaklaşım ortaya koydu?

Etiketler: cumartesi anneleri
Okunma Sayısı: 553
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.