Kaymakama suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü

Diyarbakır'da, Kayapınar Kaymakamı'na suikast hazırlığında olduğu tespit edilen terörist, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da, kaymakama saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik bulundu. AA

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