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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık çalışanlarına operasyon: Gözaltılar var!

07 Mart 2018, Çarşamba 10:37
İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Gülen Hareketine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen Hareketinin finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık AŞ çalışanlarının Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamına, söz konusu bankaya para yatırdıkları belirlenen ve Gülen'in kitaplarını basan Işık Yayıncılık AŞ'de çalışan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer 19 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AA

Etiketler: istanbul, operasyon, gözaltı
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