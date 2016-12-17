Kayseri'de bombalı saldırı!

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 9 şehidimiz var.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin ana girişinin yakınında, bugün saat 08.45'de içinde çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsü geçerken, bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yaptığı açıklamada “9 şehidimiz olduğu söyleniyor” dedi. Patlama bugün sat 08.45'de Erciyes Üniversitesi ana girişinin 500 metre uzağında, acil giriş yakınında Atatürk Bulvarı Talas Caddesi'nde meydana geldi. Talas İlçesi Zincidere Mahallesi'nden kent merkezine giden ve içinde daha çok 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu belirtilen halk otobüsü, üniversitenin önüne geldiğinde, halk otobüsünün soluna otomobil yanaştı. Ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla bomba yüklü olduğu belirtilen otomobil parçalanırken, halk otobüsü de ağır hasar gördü. Halk otobüsündeki yaralılar yakındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Otobüste sıkışan 2 yaralı da itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Patlama bölgesi güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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